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        Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:17
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        Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, ligde son maçlarda takımın toparlanma sürecine girdiğini, ligin güçlü ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek bunu gösterdiklerini söyledi.

        Deplasmanda oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Cıvıldak, şöyle konuştu:

        "Son haftalarda zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık ve istenilen sonuçlar tabelaya yansımadı. Geçen hafta oynadığımız maçta sporcularımız çok iyi bir sonuç çıkardı. Pazar günü de Hatay maçını alarak bir galibiyet serisi elde etmek istiyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyor ve maçı kazanarak dönmek istiyoruz. Biz ilk 8 hedefimiz için emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz."

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