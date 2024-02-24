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        Tuncer Bakırhan: Kayyımsız Şırnak için seferberlik ilan ediyorum

        ŞIRNAK'ta partisinin aday tanıtımında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Şırnaklı olmayan, Şırnak'ın yerini haritada gösteremeyecek, 8 bin 327 seçmen Şırnak'a getirildi. Kayyımsız Şırnak, halkın Şırnak'ı için gece gündüz demeden seferberlik ilan ediyorum" dedi. DEM Parti, Şırnak adaylarını düzenledikleri mitingle tanıttı. İl binası önünde yapılan mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Şırnak milletvekilleri Zeki İrmez, Nevruz Uysal Aslan, Belediye Eş Başkan Adayları Turan Saltan ile Berivan Kutlu ve çok sayıda kişi katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, "İki dönemdir iradeniz gasbediliyor. Bu rantçı koalisyon bu halkımızın emeğine değerine, el koyanlar iki dönemdir Şırnak'a hizmet üretmiyorlar. İki dönemdir Şırnak halkının, kültürünü, dilini ve geleceğini yok sayıyorlar. Şırnak halkı, kaçak seçmenlerle zorla elimizden alınan Şırnak'ı tekrar Kürt halkının evi ve kapısı yapacak" diye konuştu. '2019 KALBİMİZDE BİR YARADIR' 2019'un kalplerinde yara olduğunu dile getiren Bakırhan, "O yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağına inanıyorum. 'Şırnak'a hizmet getireceğiz' diyenler, Şırnak'a hizmet getirmediler, gördük. Sürekli Gabar Dağı'nda petrol rezervini anlatıp duruyorlar. 'Gabar'da petrol çıktı' dediklerinde mazot 20 liraydı. Şimdi 42 lira oldu. Ya bunlar hayali mazot çıkarıyorlar. Bunlar vatandaşı kandırmak için, oyunu almak için vermedikleri söz ve vaat yoktur. Ama eminim Şırnak halkı bu yalancıları, bu yalan vaatlerde bulunanları ve bu dil ile kültürüne düşman olanları kesinlikle sandığa gömecektir. Şırnaklı olmayan burada doğmayan, Şırnak'ın yerini haritada gösteremeyecek, 8 bin 327 seçmen Şırnak'a getirildi. Kayyımsız bir Şırnak, halkın Şırnak'ı ve dilimizin, kültürümüzün Şırnak'ı için hep birlikte, gece gündüz demeden seferberlik ilan ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından, mitinge katılanlar, çalan müziklerle halay çekip daha sonra da sessizce dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:54
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        Tuncer Bakırhan: Kayyımsız Şırnak için seferberlik ilan ediyorum
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        ŞIRNAK'ta partisinin aday tanıtımında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Şırnaklı olmayan, Şırnak'ın yerini haritada gösteremeyecek, 8 bin 327 seçmen Şırnak'a getirildi. Kayyımsız Şırnak, halkın Şırnak'ı için gece gündüz demeden seferberlik ilan ediyorum" dedi. DEM Parti, Şırnak adaylarını düzenledikleri mitingle tanıttı. İl binası önünde yapılan mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Şırnak milletvekilleri Zeki İrmez, Nevruz Uysal Aslan, Belediye Eş Başkan Adayları Turan Saltan ile Berivan Kutlu ve çok sayıda kişi katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, "İki dönemdir iradeniz gasbediliyor. Bu rantçı koalisyon bu halkımızın emeğine değerine, el koyanlar iki dönemdir Şırnak’a hizmet üretmiyorlar. İki dönemdir Şırnak halkının, kültürünü, dilini ve geleceğini yok sayıyorlar. Şırnak halkı, kaçak seçmenlerle zorla elimizden alınan Şırnak'ı tekrar Kürt halkının evi ve kapısı yapacak" diye konuştu. '2019 KALBİMİZDE BİR YARADIR' 2019'un kalplerinde yara olduğunu dile getiren Bakırhan, "O yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağına inanıyorum. 'Şırnak'a hizmet getireceğiz' diyenler, Şırnak’a hizmet getirmediler, gördük. Sürekli Gabar Dağı'nda petrol rezervini anlatıp duruyorlar. 'Gabar'da petrol çıktı' dediklerinde mazot 20 liraydı. Şimdi 42 lira oldu. Ya bunlar hayali mazot çıkarıyorlar. Bunlar vatandaşı kandırmak için, oyunu almak için vermedikleri söz ve vaat yoktur. Ama eminim Şırnak halkı bu yalancıları, bu yalan vaatlerde bulunanları ve bu dil ile kültürüne düşman olanları kesinlikle sandığa gömecektir. Şırnaklı olmayan burada doğmayan, Şırnak'ın yerini haritada gösteremeyecek, 8 bin 327 seçmen Şırnak'a getirildi. Kayyımsız bir Şırnak, halkın Şırnak'ı ve dilimizin, kültürümüzün Şırnak'ı için hep birlikte, gece gündüz demeden seferberlik ilan ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından, mitinge katılanlar, çalan müziklerle halay çekip daha sonra da sessizce dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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