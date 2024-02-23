Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini belirtti.

Ekipler kamyonetin kasasında yaptığı aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 4 Hint şebeği ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

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