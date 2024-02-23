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        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşa dışı yollardan yurda getirilen 4 Hint şebeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:54 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:54
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        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşa dışı yollardan yurda getirilen 4 Hint şebeği ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

        Ekipler kamyonetin kasasında yaptığı aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 4 Hint şebeği ele geçirdi.

        Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı. Hint şebekleri Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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