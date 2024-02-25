Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 37 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:03 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 37 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen erkek bebeğe akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.

        ​​​​​​​Bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!

        Benzer Haberler

        DEM Parti'nin Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli yakal...
        DEM Parti'nin Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli yakal...
        Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamam...
        Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamam...
        Şırnak'ta 1 yaşındaki hasta bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        Şırnak'ta 1 yaşındaki hasta bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
        Tuncer Bakırhan: Kayyımsız Şırnak için seferberlik ilan ediyorum
        Tuncer Bakırhan: Kayyımsız Şırnak için seferberlik ilan ediyorum
        Cizre'nin tarihi ve kültürel değerleri halı, kilim ve objelere işleniyor
        Cizre'nin tarihi ve kültürel değerleri halı, kilim ve objelere işleniyor
        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi