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        Şırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:12 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:31
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        Şırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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