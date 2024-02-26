Şırnak'ta ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı

​​​​​​​Bebek, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürülen erkek bebeğe yüksek ateş (komplike febril kanvülziyon) tanısı konuldu.

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