Şırnak'ta ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürülen erkek bebeğe yüksek ateş (komplike febril kanvülziyon) tanısı konuldu.
Bebek, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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