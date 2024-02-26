Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekiplerce 19-26 Şubat'ta gerçekleştirilen uygulamalarda bazı araçlarda ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 929 gözlük, 61 kulaklık, 7 elektrikli süpürge, 96 çift spor ayakkabı, 180 tesisat anahtarı, 78 battaniye, 90 metre elektrik kablosu, 68 tesisat takımı, 25 çakmak, 985 şarj aleti, 524 şarj kablosu, 5 çay makinası, 57 elektronik sigara, 300 menteşe, 13 kaynak makinesi, 36 cep telefonu, 429 kol saati, 9 şarjlı süpürge makinesi, 17 saç düzleştirici, 20 oyun konsolu, 10 kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 13 saksı, iklimlendirme çadırı, hava konvektörü, buhar makinesi, 2 termometre, 3 vantilatör, 5 havalandırma hortumu, 2 gram kenevir tohumu, 10 metre elektrik kablosu, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 litre sıvı gübre ele geçirildi.

        3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
        Şırnak'ta rahatsızlanan 8 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
        Şırnak'ta rahatsızlanan 8 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
        Şırnak'ta 8 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
        Şırnak'ta 8 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı