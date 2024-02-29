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        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:30
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        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk için havalandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine A'ya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu.

        Emine A, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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