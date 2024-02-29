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        Asuri geleneklerini yaşatmak için köydeki evini atölyeye çevirdi

        ŞIRNAK'ta 1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle Silopi ilçesi Kösreli köyünden Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç eden ve 2014 yılında dönüş yapan Hristiyan Asurilerden Yusuf Duran (67), günlerini ata mesleği olan 'şal şapik' kumaşı üretimi yaparak geçiriyor. Gelenek ve kültürlerini sonraki kuşaklara ulaştırmak amacıyla atölyeye çevirdiği evinin salon kısmında saf keçi ve koyun tiftiğinden elde edilen iplikle farklı renklerde kumaş üreten Duran, "Şal şapik tezgahım var. Hobi olarak babalarımızdan kalan bir gelenek olarak köyümüzde yapıyorum. Hediye olarak veriyorum. Köyümüz 2014'te yerleşime açıldı. Eskiden olduğu gibi kumaş üretimini evde yapıyorum" dedi. Silopi ilçesinde 1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç eden Hristiyan Asurilerden bir kısmı, 2014'te memleketlerine dönüş yaptı. Ailelerden 17'si, kış aylarını Fransa'da, yaz aylarını da Cudi Dağı yamacındaki Kösreli köyünde geçirmeye başladı. Fransa'daki ailesini bırakıp dönüş yaptığı köyünde evini onaran Yusuf Duran, tek başına yaşıyor. Sadece bayramlarda Fransa'daki ailesini görmeye giden Duran, günlerini evinin bahçesine diktiği zeytin ve meyve ağaçlarının bakımını yaparak geçirirken, 5 yıl önce ata mesleği olan 'şal şapik' kumaşı üretimine başladı. Evinin salon kısmını da atölyeye çeviren Duran, saf keçi ve koyun tiftiğinden elde edilen iplikle farklı renklerde ürettiği kumaşları, tanıdıklarına hediye ediyor.'BU GELENEĞİ YAŞATIYORUM' Kültür ve geleneklerini yaşatmayı amaçladığını söyleyen Duran, "2014 yılında köye dönüş yaptım. Köy içinde, benim dışımda 'şal şapik' kumaşı üreten başka bir köylüm daha var ve Fransa'da kalıyor. 'Şal şapik' tezgahım var. Hobi olarak babalarımızdan kalan bir gelenek olarak köyümüzde yapıyorum. Hediye olarak veriyorum. 5 yıldır köyümüzde bu geleneği yaşatıyorum. Köyümüz 2014'te yerleşime açıldı. Eskiden olduğu gibi kumaş üretimini evlerde yapıyorum" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:40
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        Asuri geleneklerini yaşatmak için köydeki evini atölyeye çevirdi
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        ŞIRNAK’ta 1990’lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle Silopi ilçesi Kösreli köyünden Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden ve 2014 yılında dönüş yapan Hristiyan Asurilerden Yusuf Duran (67), günlerini ata mesleği olan ‘şal şapik’ kumaşı üretimi yaparak geçiriyor. Gelenek ve kültürlerini sonraki kuşaklara ulaştırmak amacıyla atölyeye çevirdiği evinin salon kısmında saf keçi ve koyun tiftiğinden elde edilen iplikle farklı renklerde kumaş üreten Duran, “Şal şapik tezgahım var. Hobi olarak babalarımızdan kalan bir gelenek olarak köyümüzde yapıyorum. Hediye olarak veriyorum. Köyümüz 2014’te yerleşime açıldı. Eskiden olduğu gibi kumaş üretimini evde yapıyorum” dedi. Silopi ilçesinde 1990’lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden Hristiyan Asurilerden bir kısmı, 2014’te memleketlerine dönüş yaptı. Ailelerden 17'si, kış aylarını Fransa’da, yaz aylarını da Cudi Dağı yamacındaki Kösreli köyünde geçirmeye başladı. Fransa’daki ailesini bırakıp dönüş yaptığı köyünde evini onaran Yusuf Duran, tek başına yaşıyor. Sadece bayramlarda Fransa’daki ailesini görmeye giden Duran, günlerini evinin bahçesine diktiği zeytin ve meyve ağaçlarının bakımını yaparak geçirirken, 5 yıl önce ata mesleği olan ‘şal şapik’ kumaşı üretimine başladı. Evinin salon kısmını da atölyeye çeviren Duran, saf keçi ve koyun tiftiğinden elde edilen iplikle farklı renklerde ürettiği kumaşları, tanıdıklarına hediye ediyor.'BU GELENEĞİ YAŞATIYORUM' Kültür ve geleneklerini yaşatmayı amaçladığını söyleyen Duran, “2014 yılında köye dönüş yaptım. Köy içinde, benim dışımda ‘şal şapik’ kumaşı üreten başka bir köylüm daha var ve Fransa’da kalıyor. ‘Şal şapik’ tezgahım var. Hobi olarak babalarımızdan kalan bir gelenek olarak köyümüzde yapıyorum. Hediye olarak veriyorum. 5 yıldır köyümüzde bu geleneği yaşatıyorum. Köyümüz 2014’te yerleşime açıldı. Eskiden olduğu gibi kumaş üretimini evlerde yapıyorum” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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