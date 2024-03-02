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        Cizre'de boğazına cisim kaçan çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:00
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        Cizre'de boğazına cisim kaçan çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Cizre ilçesinde evde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki Selim Yunus Kaya, ailesi tarafından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan çocuğun, tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasına karar verildi.

        Kaya, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Elazığ'da özel bir hastaneye nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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