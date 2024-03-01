Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı

Dernek Başkanı Ramazan Kızılgül ise, derneği otizmli çocukları tek çatı altında toplayıp, onların hayatını kolaylaştırmak ve ailelerine destek amacıyla kurduklarını kaydetti.

Kaymakam Demir, açılışta, ilçede yaklaşık 120 otizmli çocuğun bulunduğunu belirterek, derneğin çocuk ve aileler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Derneğin açılışına, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, otizmli çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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