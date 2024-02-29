Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Şahin, AA muhabirine, ligde kalan son maçlarda en iyi sonucu alarak ligi ilk 8 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Play-off öncesi çok önemli bir maç periyoduna girdiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Takım son dönemlerde gayet iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Son 2 haftada 2 galibiyet aldık ve bu iyi mücadelenin de karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İleriye dönük takım iyi işaretler veriyor. Takım iyi çalışıyor, gayret gösteriyor. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Son birkaç maçımız kaldı, hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Bu kalan son periyottaki maçlarımızı kazanarak ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bu takım play-offa girecek inşallah. Amacımız bu."