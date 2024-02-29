Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Başantrenör Şahin, AA muhabirine, ligde kalan son maçlarda en iyi sonucu alarak ligi ilk 8 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Play-off öncesi çok önemli bir maç periyoduna girdiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Takım son dönemlerde gayet iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Son 2 haftada 2 galibiyet aldık ve bu iyi mücadelenin de karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İleriye dönük takım iyi işaretler veriyor. Takım iyi çalışıyor, gayret gösteriyor. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Son birkaç maçımız kaldı, hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Bu kalan son periyottaki maçlarımızı kazanarak ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bu takım play-offa girecek inşallah. Amacımız bu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta danışmanlık protokolü imzalandı
        Şırnak'ta danışmanlık protokolü imzalandı
        Asuri geleneklerini yaşatmak için köydeki evini atölyeye çevirdi
        Asuri geleneklerini yaşatmak için köydeki evini atölyeye çevirdi
        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk için havaland...
        Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk için havaland...
        AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan 28 Şubat açıklaması
        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Alkış, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu'n...
        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Alkış, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu'n...