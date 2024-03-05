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        Cizre polislik mesleği tanıtıldı

        Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:42
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        Cizre polislik mesleği tanıtıldı
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        Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Sevgi Yuvası Anaokulunda etkinlik düzenledi.

        Minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan ekipler, çocuklara değişik hediyeler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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