Cizre polislik mesleği tanıtıldı
Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Sevgi Yuvası Anaokulunda etkinlik düzenledi.
Minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan ekipler, çocuklara değişik hediyeler dağıttı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.