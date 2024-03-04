Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 26 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 26 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
İlçede yaşayan ve 9'uncu çocuğuna hamile olan Zehra Özgür, 4'üncü sezaryen için Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve sezaryen için hayati tehlikesi bulunan kadının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Özgür, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.