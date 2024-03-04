Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi.

        Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Demir, partisinin Şırnak Belediye Başkan adayını tanıtmak ve projelerini açıklamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        "Yıllardan bu yana memleket huzursuzluktan çok çekti." diyen Demir, halkın sorunları çözen bir siyaset anlayışına sahip olduklarını belirtti.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Gabar Dağı'nda çıkarılan petrol ülke ve bölge ekonomisi için büyük bir gelir kaynağı. Bu gelir kaynağının burada işlenmesi ve buradaki insanların çalıştırılması işsizlik sorunu olan kentte bir rahatlama sağlayacaktır. Bir de Habur Sınır Kapısında serbest ticaret bölgesinin kurulması önemli. Bunun yapılması en önemli projelerimiz arasında."

        Siyaseti masa başında değil, halk ile iç içe sürdürme anlayışında olduklarını dile getiren Demir, ev ev dolaşarak, sıkıntıları yerinde gören ve çözüm arayan kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla, memleketin hayrını düşünen herkesle eşgüdüm halinde çalışarak memlekete hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Demir, "Sadece seçim olduğu için değil, seçimden önce de bunu yapıyorduk, seçimden sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Demir, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Toplantıda, HÜDA PAR Şırnak Belediye Başkan adayı Mustafa Çimen ve İl Genel Meclis Üyesi adayı Nasuh Sevinik de projelerini paylaştı.

        Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Emcet Yalçın, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Üzen, İdil Belediye Başkan adayı Asım Özalp ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        "ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor"
        "ABD'lilerin çoğu Biden'ın 'akıl sağlığına' güvenmiyor"
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması

        Benzer Haberler

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma ça...
        Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma ça...
        Şırnak'ta bir grup genç, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka için y...
        Şırnak'ta bir grup genç, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka için y...
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre'de boğazına cisim kaçan çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a nakledil...
        Cizre'de boğazına cisim kaçan çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a nakledil...
        Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı
        Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı