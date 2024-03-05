Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        ARFF Memurları Günü, Şırnak'ta kutlandı

        ARFF Memurları Günü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görevli ARFF memurlarının (Havalimanı Kurtarma ve Yangın Görevlileri) katılımıyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        ARFF Memurları Günü, Şırnak'ta kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARFF Memurları Günü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görevli ARFF memurlarının (Havalimanı Kurtarma ve Yangın Görevlileri) katılımıyla kutlandı.

        Havalimanında düzenlenen etkinliğe, İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve havalimanı personeli ve ARFF memurları katıldı.

        Şükrü Benek yaptığı açıklamada, ARFF personelinin her daim yaşanabilecek tüm felaketlere hazırlıklı olması için tüm eğitimleri en iyi şekilde aldığını belirterek, personelin ARFF Memurları Günü'nü kutladığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Cizre polislik mesleği tanıtıldı
        Cizre polislik mesleği tanıtıldı
        Şırnak'ta kapalı gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı
        Şırnak'ta kapalı gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı
        Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı
        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi
        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma ça...
        Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma ça...