ARFF Memurları Günü, Şırnak'ta kutlandı

ARFF Memurları Günü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görevli ARFF memurlarının (Havalimanı Kurtarma ve Yangın Görevlileri) katılımıyla kutlandı.

Havalimanında düzenlenen etkinliğe, İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve havalimanı personeli ve ARFF memurları katıldı.

Şükrü Benek yaptığı açıklamada, ARFF personelinin her daim yaşanabilecek tüm felaketlere hazırlıklı olması için tüm eğitimleri en iyi şekilde aldığını belirterek, personelin ARFF Memurları Günü'nü kutladığını söyledi.