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        Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını tamamladı

        RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:10
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        Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını tamamladı
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        RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te TÜRŞAD'ı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.

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