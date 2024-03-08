2 yaşındaki Kumsal, ambulans helikopterle sevk edildi

Silopi’de rahatsızlanan ve ailesi tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Kumsal Bilgeç'e akciğer enfeksiyonu (Bronkopnömoni) tanısı konuldu. Buradaki müdahalenin ardından küçük Kumsal’ın ileri tetkik ve tedavi için Elazığ’a sevkine karar verildi. Kumsal Bilgeç, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ’a götürüldü.

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