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        Şırnak'ta trafik kazası: 1 polis şehit, 2 polis yaralı

        ŞIRNAK'ta trafik kazasında 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:04 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:05
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        Şırnak'ta trafik kazası: 1 polis şehit, 2 polis yaralı
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        ŞIRNAK’ta trafik kazasında 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Mardin'deki mitingi sırasında kazaya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

        Kaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O. K. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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