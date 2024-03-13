Şırnak Valisi Atay'dan şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, görevli olduğu araç ile İdil ilçemizde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."​​​​​​​

Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

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