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        Şırnak Valisi Atay'dan şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:38
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        Şırnak Valisi Atay'dan şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

        Atay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

        "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, görevli olduğu araç ile İdil ilçemizde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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