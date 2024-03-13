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        Serdar arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla öldü, annesi yaralandı

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti, annesi Remziye Dayan (46) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:35
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        Serdar arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla öldü, annesi yaralandı
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        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti, annesi Remziye Dayan (46) yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serdar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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