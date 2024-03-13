Serdar arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla öldü, annesi yaralandı

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti, annesi Remziye Dayan (46) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serdar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.