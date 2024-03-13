Şırnak'ta bulduğu cismin elinde patladığı çoban, yaralandı
ŞIRNAK'ta hayvanlarını otlatan Muhammet N.
ŞIRNAK’ta hayvanlarını otlatan Muhammet N., arazide bulduğu cismi incelerken meydana gelen patlamada sol kolundan ve göğsünden yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Akçay köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre çoban Muhammet N., hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cismi incelemeye başladı. Bu sırada patlayan cisimden sıçrayan şarapnel parçaları Muhammet N.’nin göğüs ve sol koluna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet N.’nin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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