Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bulduğu cismin elinde patladığı çoban, yaralandı

        ŞIRNAK'ta hayvanlarını otlatan Muhammet N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bulduğu cismin elinde patladığı çoban, yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta hayvanlarını otlatan Muhammet N., arazide bulduğu cismi incelerken meydana gelen patlamada sol kolundan ve göğsünden yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Akçay köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre çoban Muhammet N., hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cismi incelemeye başladı. Bu sırada patlayan cisimden sıçrayan şarapnel parçaları Muhammet N.’nin göğüs ve sol koluna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çoban, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet N.’nin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Taş ailesiyle iftar yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Taş ailesiyle iftar yaptı
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Poşete sarılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili yeni gelişme!
        Poşete sarılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili yeni gelişme!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Antalya'da doluyla kar topu oynadılar!
        Antalya'da doluyla kar topu oynadılar!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        Serdar arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla öldü, annesi yaralan...
        Serdar arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla öldü, annesi yaralan...
        Şırnak Valisi Atay'dan şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı
        Şırnak Valisi Atay'dan şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı
        Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla...
        Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla...
        Şırnak'ta trafik kazası: 1 polis şehit, 2 polis yaralı
        Şırnak'ta trafik kazası: 1 polis şehit, 2 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük üretimde 37 bin varili geçmiş durumd...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük üretimde 37 bin varili geçmiş durumd...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Şırnak mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Şırnak mitinginde konuştu:...