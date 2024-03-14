Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis Fırat Der için tören yapıldı

Daha sonra şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi Denizli'ye uğurlandı.

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için tören düzenlendi.

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