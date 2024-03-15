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        Ambulans helikopter kalp yetmezliği hastası için havalandı

        ŞIRNAK'ta kalp yetmezliği teşhisi konulan İdris Oflas (57), ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:40
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        Ambulans helikopter kalp yetmezliği hastası için havalandı
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        ŞIRNAK’ta kalp yetmezliği teşhisi konulan İdris Oflas (57), ambulans helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.

        Silopi ilçesinde hızlı kalp çarpıntısı şikayetiyle yakınlarının Silopi Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İdris Oflas’a, kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Oflas’ın, ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Oflas, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastaneye götürülüp tedaviye alındı.

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