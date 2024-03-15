Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta ambulans helikopter kalp rahatsızlığı yaşayan hasta için havaland...
        Şırnak'ta ambulans helikopter kalp rahatsızlığı yaşayan hasta için havaland...
        Şırnak'ta 'zimem defteri' geleneğiyle fırın ve marketteki 40 bin liralık bo...
        Şırnak'ta 'zimem defteri' geleneğiyle fırın ve marketteki 40 bin liralık bo...
        Şırnak'ta "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor
        Şırnak'ta "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor
        Vefat eden Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, 14 Mart Tıp Bayram...
        Vefat eden Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, 14 Mart Tıp Bayram...
        Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis Fırat Der için tören yapıldı
        Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis Fırat Der için tören yapıldı