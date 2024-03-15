Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.
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