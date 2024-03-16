Şırnak'ta sis etkili oldu

Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü.

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