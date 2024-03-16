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        Şırnak'ta sis etkili oldu

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 18:20 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:20
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        Şırnak'ta sis etkili oldu
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        Şırnak’ın Uludere ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçeye bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü.

        Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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