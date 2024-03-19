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        Beytüşşebap'ta sağanak nedeniyle okullar tatil edildi (2)

        ŞIRNAK-ULUDERE YOLU SELDEN KAPANDIKentte etkisini sürdüren sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:20
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        Beytüşşebap'ta sağanak nedeniyle okullar tatil edildi (2)
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        ŞIRNAK-ULUDERE YOLU SELDEN KAPANDI

        Kentte etkisini sürdüren sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Uludere ilçesine yaklaşık 3 kilometre kala meydana gelen selle Şırnak-Uludere kara yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'tan gelen araçlar uzun kuyruklar oluştururken, trafik ekipleri de yolda önlem aldı. Yaklaşık 3 saattir kapalı olan yolun açılması için İl Özel İdaresi ve Uludere Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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