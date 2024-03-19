Beytüşşebap'ta sağanak nedeniyle okullar tatil edildi (2)

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ŞIRNAK-ULUDERE YOLU SELDEN KAPANDIKentte etkisini sürdüren sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.
ŞIRNAK-ULUDERE YOLU SELDEN KAPANDI
Kentte etkisini sürdüren sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Uludere ilçesine yaklaşık 3 kilometre kala meydana gelen selle Şırnak-Uludere kara yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'tan gelen araçlar uzun kuyruklar oluştururken, trafik ekipleri de yolda önlem aldı. Yaklaşık 3 saattir kapalı olan yolun açılması için İl Özel İdaresi ve Uludere Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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