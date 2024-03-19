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        Şırnak'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:16
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        Şırnak'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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