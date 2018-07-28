Şişli’de bulunan bir otel, kirasını ödemediği iddiasıyla içinde müşteriler olduğu sırada tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Balçık Tarlası Sokak üzerinde bulunan bir otele öğlen saatlerinde mahkeme kararıyla gelen yetkililer, otelin tahliye edileceğini belirtti. Gelen karar karşısında şaşkına dönen otel çalışanları durumu müşterilerine aktardı. Otelde konaklayan çoğu Arap 280 turist, ödedikleri ücretler verilerek, bölgedeki başka otellere yönlendirildi. Turistlerin odaları boşaltmasının ardından tahliye işlemine başlayan ekipler otelde bulunan eşyaları birer birer kamyonlara yüklemeye başladı.

Otel çalışanlarının turistlere tahliye konusunda yardımcı olduğu görüldü. Kimi turistlerin ise otel lobisinde beklediği görüldü.

Otelin tahliyesini haberleştirmek için bölgeye giden bir basın mensubunun görüntü almasına nakliye çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin engel olmaya çalışması ise dikkat çekti.

Kira anlaşmazlığı nedeniyle otelin tahliye edildiğini belirten bir esnaf ise "Kira konusunda anlaşmazlık yaşanmış. Bina sahibi mahkemeye başvurmuş ve tahliye kararı aldırtmış. Durum bundan ibaret’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ