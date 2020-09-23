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Sistit nasıl geçer? Sistit tedavisi

Sistik kişilerde mesanenin iltihap kapması sonucu oluşan bir hastalıktır. Basit bir hastalık gibi görülse de tedavisi yapılmadığı takdirde kişilerin idrar yolları ve böbreklerinde kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Peki sistit nasıl geçer? Sistit nasıl tedavi edilir?

Sistit

Sistit; kadınlarda çok fazla görülen bir hastalıktır. Kadınların %30 hayatlarında bir kez bu hastalığa yakalanmaktadır. Sistitin oluşmasına koli basili adlı mikroorganizma neden olmaktadır. Bu hastalığın oluşmasına birçok durum neden olabilmektedir.

Bilinen belirli nedenler ise şu şekildedir;

  • Genital bölgenin temiz tutulması durumunda,
  • Cinsel ilişki sırasında,
  • Menopoz evresinde düşük östrojen hormonu salgılanması,
  • İdrar yollarının daralmasına neden olan hastalıkların oluşması,
  • İdrarın uzun süre tutulması,
  • Üreme organları ve anüs bölgesindeki bakteri sayısının artarak mesaneden atılamaması durumunda oluşabilmektedir.

Sistit oluşumunu gösteren belirtiler ise; idrar yapanken sızı hissetme, sık idrar yapma, terleme, ateş, mide bulantısı, makatta ağrı oluşması, kusma, idrarda kötü koku oluşması, idrarın bulanık görünmesi şeklinde görülmektedir. Bu belirtiler oluştuğunda doktora gidilmelidir. Doktor hastanın şikayetlerine ve idrar tahlili sonucuna yönelik tanı koyarak tedaviye başlamaktadır.

Sistitin geçirilmesi; antibiyotik kullanımı sağlanarak yapılmaktadır. Görülen idrar yaparken sızlama ve yanma durumları 3-5 gün içerisinde düzelmektedir. Bazı durumlarda ise; ağrı kesici ilaçlar ve sıcak suya oturarak tedavi edilebilmektedir.

Tedavisi mutlaka doktor muayenesinden sonra yapılmalıdır. Kesinlikle bilinçsizce bir müdahale yapılıp, ilaç kullanılmaya çalışılmamalıdır.

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