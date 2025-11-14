Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında "silahla yağma" suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
