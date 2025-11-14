Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında "silahla yağma" suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:24
        Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında "silahla yağma" suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

