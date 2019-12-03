Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Edilinilen bilgilere göre kaza saat 11.00 sırlarında DirekliBedirli kavşağında meydana geldi. E.T yönetimindeki 58 BR 316 plakalı otomobil ile H.G idaresindeki 46 ABL 316 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.G ve A.T hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumun polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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