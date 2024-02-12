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        Sivas'ta Yumurtatepe Bölge Parkı hizmete açıldı

        Sivas'ta Yumurtatepe Bölge Parkı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:04
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        Sivas'ta Yumurtatepe Bölge Parkı hizmete açıldı
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        Sivas'ta Yumurtatepe Bölge Parkı hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emek Mahallesi'nde 55 dönümlük arazide oluşturulan parkın açılış töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehre değer katacak eserleri ve hizmetleri kente kazandırdıklarını belirtti.

        Yumurtatepe Bölge Parkı'nın Emek, Diriliş, Tuzlugöl ve Esentepe mahallelerinin sakinlerine hizmet vereceğini aktaran Bilgin, "İçerisinde kütüphane ve heyecan merkezi olarak hizmet verecek kültür merkezi, kapalı alanları, 6 farklı çocuk alanı, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, egzersiz aletleri bulunan spor alanları ve 1500’e yakın nitelikli ağacın bulunduğu parkımız ilimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da parkın hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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