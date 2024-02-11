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        Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:40
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        Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu
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        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

        Dördü profesyonel olmak üzere 6 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar ise buz parkta patenle kaydı.

        Kayak yapmak için Ankara'dan gelen Fatma Yıldız, merkezin pistlerinin çok güzel olduğunu söyledi.

        Buraya ilk kez geldiğini aktaran Yıldız, keyifli zaman geçirdiği merkezi çok beğendiğini belirtti.

        Hasan Yıldız ise ilk kez geldiği merkezde yaşanan yoğunluğun kendisini şaşırttığını ifade etti. Yıldız, teleferiğe binerek, kızak kayarak güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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