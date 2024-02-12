Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı

Uğur Çiftçi, 6. sezonunu geçirdiği Sivasspor'da teknik direktörlerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Savunmanın solunda görev alan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında 200. resmi maçına Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında çıktı.

EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı.

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