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        Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı

        EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:10
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        Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı
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        EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı.

        Uğur Çiftçi, 6. sezonunu geçirdiği Sivasspor'da teknik direktörlerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Savunmanın solunda görev alan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında 200. resmi maçına Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında çıktı.

        Sivasspor Kulübü, yayımladığı kutlama mesajında, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi, Çaykur Rizespor maçı ile formamız altında 200. maçına çıktı. Tebrikler Uğur Çiftçi." ifadelerine yer verdi.

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