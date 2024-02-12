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        Başkan Bilgin, sınıf başkanı adayı öğrencinin seçim vaadini gerçekleştirdi

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sınıf başkanı adayı bir öğrencinin seçim vaadini yerine getirmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:09
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        Başkan Bilgin, sınıf başkanı adayı öğrencinin seçim vaadini gerçekleştirdi
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        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sınıf başkanı adayı bir öğrencinin seçim vaadini yerine getirmesini sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rauf Orbay İlkokulu 2-C sınıfı öğrencisi Necip Fazıl Köse, sınıf başkanlığı adaylığında Belediye Başkanı Bilgin'i sınıfına getireceği vaadinde bulundu.

        Durumdan haberdar olan Bilgin, Necip Fazıl'ın vaadini yerine getirmesi için 2-C sınıfı öğrencileri ile buluştu.

        Okulda düzenlenen bayrak törenine de iştirak eden Bilgin, öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu.

        Daha sonra öğretmenler odasını ziyaret eden Bilgin, idareci ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylık diledi.

        Öte yandan, Necip Fazıl Köse'nin sınıf başkanı seçildiği öğrenildi.

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        Galeri

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