Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da hazır bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden Zafer, talep ve isteklerini dinledi.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Zafer, incelemelerde bulunarak, köydeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti.

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