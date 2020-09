Köy okulu öğretmeni öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü.

Şarkışla ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Döllük köyündeki Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker’in öğrencilerine eğitim verebilmek için ortaya koyduğu çaba dikkat çekiyor. Öğretmen Şeker, öğrencilerinin 31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitimde internete ulaşmakta sıkıntı yaşayacaklarını düşünerek harekete geçti. Öğretmen Şeker, öğrencilerinin internete ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını belirterek, öğrencileriyle yüz yüze eğitim yapmak istediğini Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı. Öğretmenin isteğini olumlu karşılayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Covid19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime izin verdi. Okul bahçesini sınıfa çeviren Şeker, 2., 3., ve 4. sınıf olan 11 öğrencisiyle farklı günlerde okul bahçesinde ders işlemeye başladı. Fedakar öğretmenin öğrencilerine eğitim verebilmek için yaptıkları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen başta olmak üzere çevresindekilerden takdir topluyor.



“Öğrencilerim mutlu olduğu için ben de gayet mutluyum”

Covid19 tedbirleri kapsamında okul bahçesinde işlenen dersten öğretmenlerin ve öğrencilerin mutlu olduğunu belirten Şeker, “31 Ağustos’ta uzaktan eğitim yoluyla telafi eğitimleri başladı. EBA üzerinden canlı ders yapmamız gerekiyordu. Lakin köy ortamında öğrencilerin imkanı olmadığı için öğrencilerim mağdur olacaklardı. Mağdur olmasınlar diye okulda ders anlatsam nasıl olur diye düşündüm. Fikrim şu şekildeydi; okulun bahçesinde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarak sınıf sınıf ders anlatmak istedim. Birleştirilmiş sınıf olduğu için bizimki 1, 2, 3 ve 4. sınıflar bir arada eğitim görüyor. Her güne bir sınıf gelecek şekilde ders anlatmak istedim. Müdürümüz de sağolsun bu fikri olumlu karşılayarak destekleyeceğini söyledi. Sınıf sınıf ders yapacak şekilde programı yapıp, velilere haber ettim. Velilerimiz de durumu çok memnuniyetle karşıladılar. Öğrencilerimizi çağırdık, 1 Eylül’den itibaren dersimize başladık. Her sınıfla farklı günlerde ve farklı saatlerde gelerek Covid19 tedbirlerinde ders işliyoruz. Veliler çok memnun. Öğrenciler çok mutlu, öğrencilerim mutlu olduğu için ben de gayet mutluyum“ dedi.



“Çocuklarımızdaki heyecanı görünce biz de mutlu olduk”

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrencilerin yüz yüze eğitimden mutlu olduklarını belirterek, “Malumunuz bir pandemi süreci yaşıyoruz ülkemiz ve dünya genelinde. Biz eğitimciler olarak bu süreci yavrularımız, öğrencilerimiz için en iyi şekilde değerlendirmeyi kendimize gaye edinen insanlarız. Bakanlığımız bu dönemde EBA üzerinden oldukça verimli bir çalışma sergiliyor. Bizler de öğrencilerimizle bu çalışmayı takip ediyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz yer bir köy okulumuz. Tabii ki imkanlarımız kısıtlı, her öğrencimizin interneti olmayabilir, tableti ve televizyonu olmayabilir. Abdulmelik hocam, ilçemize gelerek öğrencilerin durumundan bahsetti. Hocam bizlere öğrencilerin televizyonlarının ve internetlerinin olmadığını söyledi. Biz de Bakanlığımızın bu konuda güzel çalışmaları olduğunu, ilçemizde de EBA destek odaları olduğunu, 8 tane okulumuzun bunun için hazırlandığını ve öğrencilerimizi okullarımızdan faydalandırabileceğini söyledik. Fakat hocam, 'İzniniz olursa bahçede Covid19 kurallarına uyarak öğrencilerime eğitim vermek istiyorum' dedi. Bizler de öğretmenimizin gözündeki heyecanı gördük ve uygun olacağını belirterek kendisinin yanında olacağımızı söyledik. Köyümüze geldiğimizde çocuklarımızdaki heyecanı görünce biz de mutlu olduk“ dedi.

