Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.
Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
