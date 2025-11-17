Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:29
        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi
        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

        Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

