Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

