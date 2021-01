Karla mücadelenin kahramanlarına, validen çay ve helva ikramı Sivas’ta karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların ulaşıma açılması için gece gündüz demeden çalışıyor

Sivas’ta karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların ulaşıma açılması için gece gündüz demeden çalışıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, karla mücadele çalışmalarını ve yollardaki son durumu yerinde incelemek üzere merkeze bağlı Yıldız ve Yakupoğlan bölgesine gitti. Vali Salih Ayhan, sahada görev alan işçiler ile bir araya gelerek, onlara helva ve çay ikram etti. Görev alan personele kazasız belasız kış sezonu dileyen Vali Ayhan, il genelinde devam eden yol açma çalışmalarıyla ilgili de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner’den bilgi aldı. Vali Ayhan, yaptığı açıklamada; il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma ekiplerinin çalışmalarına hız verdiğini ifade ederek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 24 saat süreyle kesintisiz olarak çalıştığını söyledi.



Bin Personel, 525 araç sahada görev alıyor

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerinin şehir merkezi ve yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldığını anlatan Vali Salih Ayhan, her üç kurumun toplam araç sayısının 525 adet olduğunu ve personel sayısının da bin civarında olduğunu söyledi. Geniş bir coğrafyaya hizmet ettiklerine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, vatandaşın yaşam kalitesinin sekteye uğramaması için gayret gösterdiklerini söyledi. Karayolu ağında kapalı her hangi bir yol bulunmadığını dile getiren Vali Salih Ayhan, “İl Özel İdaresi yol ağında yaklaşık 2 bin yerleşim yeri var. 177 adet kapalı yerleşim yeri vardı. Hepsi neredeyse ulaşıma açıldı. Diğer yandan İl genelinde 112, AFAD, ÇEDAŞ ve ilgili kurumlarımız da canla başla çalışarak vatandaşımızın hizmetinde” dedi.



Asılsız İhbarlar çalışmaları aksatıyor

Kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aksamaması için vatandaşların asılsız ihbarlardan uzak durmaları gerektiğine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, “Yapılan asılsız bir ihbar, bizim bölgede yaptığımız çalışmalarımızın verimliliğini azaltıyor. Bu noktada, her yıl karşı karşıya kaldığımız sorunların yaşanmaması adına, asılsız ihbar yapanları tespit ederek cezai müeyyide uygulayacağız” diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Sosyal da katıldı.

