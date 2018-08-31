Kesim sırasında kanıyla temas etmişlerdi...

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Sivas'ta şarbon şüphesi! Köyde karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde şarbon şüphesiyle 20 gün arayla iki inek öldü. İneğin kanı ile temas eden aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi vücutlarında çıkan çeşitli yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördü. Ölen inekler yakılarak tarım ekiplerince gömülürken köy karantinaya alındı.

31.08.2018 - 15:36 | Güncelleme: İHA

İlçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan 110 nüfuslu Karadoruk köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Murat Büyükpınar (47) 20 gün önce sabah saat 05.00 sıralarında 40 ineğinin bulunduğu ahıra girince bir ineğin ölmek üzere olduğunu fark etti. Büyükpınar 20 yaşındaki oğlu İbrahim ve 8 yaşındaki kızı İkra ile birlikte ölmek üzere olan ineği kesti. Kesilen ineğin etini tüketen aileden kesim sırasında ineğin kanıyla temas eden Büyükpınar ve oğlu Murat ile İkra bir süre sonra rahatsızlandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralar da çıkan aile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Burada şarbon şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde karantina altında tedavi gördü. 20 gün tedavi gören aileden baba Murat Büyükpınar ile kızı tedavisinin ardından taburcu olarak köydeki evine döndü. Sağlık durumu iyi olan İbrahim'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.



ÖLEN İNEKLER YAKILARAK GÖMÜLDÜ

Tedavisi tamamlanıp eve dönen ailenin 29 Ağustos günü ahırlarında bulunan bir inek daha öldü. Bunun üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek inceleme yaptı. Ahırın yanında 4 metre çukur açan ekipler inekleri yakarak iş makineleriyle buraya gömdü. Ölen ineklerden alınan numuneler de incelenmek üzere Samsun'a gönderildi. Şarbon şüphesi ile bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy karantina altına alındı. Büyükpınar'ın ahırında ki ve diğer köylerdeki hayvanlarda aşılama çalışması başlatıldı. Köye hayvan giriş ve çıkışlarına da durduruldu.

"BİLİNÇSİZ OLARAK TÜKETTİK"

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıkan Murat Büyükpınar, "Sabah ahıra indiğimde ani bir inek ölümü gerçekleşti. Ben de bilmeyerek kesim yaptım. Kesim yaptıktan üç gün sonra belirtiler başladı. Üniversite hastanesi aciline başvurdum. Şarbon tanısı konuldu. Bir hafta tedavi gördüm. 20 yaşındaki oğlum hala yatmakta tedavi görüyor. Küçük kızım ile ben taburcu oldum. Kestiğimiz hayvanın yarısında çoğunu bilinçsiz olarak tükettik. Geri kalanını da yakarak imha ettik" dedi.
İlçe Tarım ekiplerinin ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptığını ifade eden Büyükpınar, "İkinci ineğin ölümü sonrası ekipler iğne getirdi. Aşılama yaptılar. Başka bir önlem almadan gittiler. İkinci ineğin ölümünün ardından onu kepçe getirerek imha ettik. Hastanede şarbona ait gerekli tüm tedaviler uygulandı" diye konuştu.

 

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