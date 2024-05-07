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        Haberler Gündem Sivas'ta TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:27
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        TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Ö.S. (38) yönetimindeki otomobil ile E.M. yönetimindeki TIR D-100 kara yolunun Gölova ilçesi girişinde çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TIR sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki E.S, (17) E.S, (10) ve Y.S. yaralandı.

        Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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