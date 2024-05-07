Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı
Ö.S. (38) yönetimindeki otomobil ile E.M. yönetimindeki TIR D-100 kara yolunun Gölova ilçesi girişinde çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TIR sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki E.S, (17) E.S, (10) ve Y.S. yaralandı.
Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.