İHA

Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece yarısına doğru etkisini arttırdı. Sivas’ın Güney ilçelerinde etkili olan fırtına yoğun tipiye neden oldu. Sivas - Malatya ve Sivas-Kayseri karayolları araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde araçla ile kara saplanıp mahsur kalan iki kişi Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Ulaş ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı. Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.