Evlenenler mi arttı, yoksa boşananlar mı?

Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar’la ilgili yine aynı mecrada çirkin paylaşımlar yapan Erkan Naldemirci hakkında “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Naldemirci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan videosuyla gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili skandal sözler dile getiren Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi’ndeki işinden çıkarılmıştı. Özyeğin Üniversitesi’nde görev alan Erkan Naldemirci, sosyal medya hesabından çocuk istismarına savunan cümleler sarf etmişti.

Özyeğin Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verilmişti: "Sosyal medya mecraları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan, kamu vicdanını rahatsız eden, toplumun etik ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan paylaşımlarda üniversitemizin isminin yer alması bizleri de son derece üzmüştür. Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın 25 Şubat 2020 tarihinde kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir."