ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli?
ŞOK aktüel ürünler haftanın indirimlerini duyurdu. Yeni haftanın aktüel kataloğu 17-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
ŞOK’da bu hafta gıda ve çocuk oyuncak fırsatları dikkat çekiyor. Güncel ŞOK aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 17-23 Nisan ŞOK aktüel ürünler listesi...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
MİKROFONLU KULAKLIK: 649 TL
OYUNCU MOUSE PAD: 159 TL
MİKROFONLU KULAKLIK: 329 TL
MİNİ BUL TAK TOP: 99,95 TL
AHŞAP ÇATILI SARAY BEŞİK: 2.499 TL
AHŞAP MDF DUVAR KİTAPLIĞI 589 TL
OYUNCAKLI AHŞAP ANA KUCAĞI: 969 TL
BEBEK NEVRESİM SETİ: 199 TL
BEBEK YASTIK KILIFI 2’Lİ: 49,95 TL
BEBEK LASTİKLİ ÇARŞAF: 79.95 TL