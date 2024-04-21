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        Haberler Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 17-23 Nisan Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler haftanın indirimlerini duyurdu. Yeni haftanın aktüel kataloğu 17-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:24
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        ŞOK’da bu hafta gıda ve çocuk oyuncak fırsatları dikkat çekiyor. Güncel ŞOK aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 17-23 Nisan ŞOK aktüel ürünler listesi...

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        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

        MİKROFONLU KULAKLIK: 649 TL

        OYUNCU MOUSE PAD: 159 TL

        MİKROFONLU KULAKLIK: 329 TL

        3

        MİNİ BUL TAK TOP: 99,95 TL

        AHŞAP ÇATILI SARAY BEŞİK: 2.499 TL

        AHŞAP MDF DUVAR KİTAPLIĞI 589 TL

        OYUNCAKLI AHŞAP ANA KUCAĞI: 969 TL

        4

        BEBEK NEVRESİM SETİ: 199 TL

        BEBEK YASTIK KILIFI 2’Lİ: 49,95 TL

        BEBEK LASTİKLİ ÇARŞAF: 79.95 TL

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