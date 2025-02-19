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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat- 4 Mart: Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat- 4 Mart: Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. ŞOK kataloğunda çay makinesi, valiz çeşitleri, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte 19 Şubat- 4 Mart 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:32
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 19 Şubat Çarşamba ŞOK indirimlerinde pek çok ürün yer aldı. Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL, Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL, Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL, İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL, Dantel Desenli Tepsi 149 TL’den satışa çıkıyor. İşte ŞOK indirimli ürünler kataloğu tamamı

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        19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

        Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL

        Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL

        Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL

        İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL

        Dantel Desenli Tepsi 149 TL

        Novvo Esnek Kesim Matı 39,95 TL

        Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL

        Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL

        Mistost Izgara&Tost Makinesi 1.499 TL

        Lusso El Blender Seti 1.799 TL

        Cam Su Isıtıcı 549 TL

        Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

        Echo Çay Bardağı 6'lı 179 TL

        4'lü Sufle Kabı Sırlı 42,95 TL

        Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL

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        El Yapımı Güveç Orta 99,95 TL

        Galaksi Desenli Kapaklı Kase 3'lü 159 TL

        Çelik Termos 399 TL

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        Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL

        3'lü Buzdolabı Organizeri 129 TL

        Saklama Kabı 49,95 TL

        Saklama Kabı 79,95 TL

        Papatya Meyvelik 279 TL

        Mantı Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL

        Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL

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