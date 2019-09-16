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ŞOK çalışma saatleri: ŞOK saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Açılış kapanış saati

ŞOK çalışma saatleri, müşterileri tarafından araştırılıyor. Birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı Şok marketlerinin çalışma saatleri belli oldu. Peki saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Şok Market

Şok Marketler Ticaret A.Ş tarafından kurulan ŞOK Marketler 13 mağaza açarak faaliyete başladılar.  Şok Marketler Ticaret A.Ş.  döneminde sırasıyla; 2000 yılında 291, 2005 yılında  311 , 2009 yılında 980 ,2010 yılında 1254 mağaza açmıştır. 2011’in Ağustos ayında  Yıldız Holding şirketlerinden  Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı.Satışla birlikte konseptini tamamen değiştiren  Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi. Şirket 2015 yılında tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 yılında  4.000 şubeye ulaşmıştır. Migros ve Ülker dönemi şok markalarının genel yapılarında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Şok çalışma saatleri 08:30-21:00 olarak belirlenmiştir.

Şok Açılış Saati

Şok Market açılış saati  08:30’dur. Şok Marketler 21:00’a kadar müşterilerine hizmet verebilirler.

Şok Market Çalışma Saatleri

Şok Market esnek çalışma saatlerinde sahiptir. 08:30-21:00 saatleri arasında faaliyet gösteren market zinciri Pazar günleri de hizmet vermektedir.

Şok Market Kapanış Saati

Türkiye genelinde bulunan Şok marketlerin tümü 21:00 saatinde kapanırlar. Şok market mesai saatleri bireysel ihtiyaçlara göre esnetilemez.

Şok Market Mesai Saatleri

Şok Market zincirinin mesai saatleri 08:30-21:00 olarak belirlenmiştir. 21:00 sonrasında marketin kapısı müşterilere kapatılır. Saatler 21:30’u gösterdiğinde marketin tüm kasa sistemi kapatılmış olur. Şok Market açılış ve kapanış saatleri Türkiye’nin her bölgesinde aynıdır. 21:00  sonrasında markete giriş ve ürün ödemesi yapmak yasaktır.

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