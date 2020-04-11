Terhis ve celp işlemleri durduruluyor mu?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu, 30 büyükşehir ve Zonguldak için İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile birlikte gündemde. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, sokağa çıkma yasağının biteceği zaman ve yasağın kapsamı bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı 48 saat sürecek. Dün gece 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, Pazar günü gece yarısı saat 24.00'e kadar sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede sokağa çıkma yasağını şu illeri kapsadığı belirtiliyor:

"10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır"