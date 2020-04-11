Sokağa çıkma yasağı cezası ne? Sokağa çıkma yasağı ihlal edilirse ne olur? soruları 31 ilde yaşayan vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı Pazar gece yarısı 24.00'de sona erecek. Sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşlara neden çıktıklarını soruyor. Eğer bu kişiler genelgede belirtilen ve sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan kişilerse geçişlerine izin veriliyor. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kişilere 789 TL ile 3 bin 189 TL arasında değişen miktarlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre para cezası kesiliyor.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.