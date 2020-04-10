Sokağa çıma yasağında açık olan yerler nereler? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? soruları 31 ilde yaşayan vatandaşların gündeminde. İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak valilerine gönderdiği genelgede sokağa çıkma yasağı için istisnalar getirildi. Bazı yerler sokağa çıkma yasağı boyunca da açık olacak ve yine bazı kişiler yasaktan muaf olacak. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER?

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

a Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b TBMM çalışanları,

c Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d Acil çağrı merkezler çalışanları,

e Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.